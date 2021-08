Ragazzino rischia di annegare in mare: ricoverato all'ospedale Santobono

Alcuni bagnanti lo hanno tratto in salvo

Momenti di grande apprensione a Mondragone dove un ragazzino di 12 anni ha rischiato di annegare in mare. Il preadolescente, in vacanza con la famiglia, si trovava su una spiaggia libera quando si è tuffato in acqua.

Le correnti - come racconta Casertanews - hanno iniziato a trascinarlo a largo. Immediatamente altri bagnanti sono riusciti a trarlo in salvo, ma quando ormai aveva bevuto già molta acqua. Immediati sono giunti i soccorsi.

Il 12enne è stato trasportato all'ospedale Santobono di Napoli, dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.

LA NOTIZIA SU CASERTANEWS