Rita De Crescenzo dopo il malore: "Sto subendo troppi maltrattamenti"

La nota tiktoker Rita De Crescenzo, famosa per i suoi video trash, nei giorni scorsi ha accusato un malore in strada suscitando la preoccupazione dei suoi fan. Soccorsa dal personale del 118 in via Pessina, era stata trovata in stato di forte agitazione psicomotoria e semi inconsciente. Ad intervenire la postazione Crispi con la dottoressa Rossella Di Leva, l’infermiere Antonella Vacca e l’autista Vincenzo Micucci.

Dopo il malore Rita De Crescenzo ha pubblicato un video su Instagram nel quale si sfoga: "Tutti i maltrattamenti che ho subito mi hanno fatta stare male. La gente deve sapere i motivi".

Chi è Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo, conosciuta anche come la "pazzarella", protagonista di molti video, soprattutto musicali, era stata al centro delle polemiche per il suo "balletto irriverente" col quale aveva preso in giro degli agenti della municipale.