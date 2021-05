Balletto dopo la multa, Alessandra Clemente: "I nostri agenti hanno dimostrato grande senso del dovere"

Ha fatto e sta facendo ancora il giro dei social il balletto diffuso su Tik Tok da Rita De Crescenzo, residente nel Pallonetto, dopo che le era stata comminata una sanzione nei pressi del lungomare. La donna, molto seguita sui social con oltre 500mila follower, è stata criticata per il mancato rispetto degli agenti della municipale che stavano svolgendo il loro lavoro mentre la donna girava il video.

"Ho guardato anche io il video della signora senza mascherina che fa il balletto con i nostri agenti della polizia municipale, che rappresento quotidianamente con orgoglio. La signora credeva di fare uno spettacolo divertente mentre veniva denunciata e multata per questo e per altre condotte e forse per qualcuno lo è anche stato, ma non per me, anzi. Se ne parlo è perchè in questo video c’è davvero qualcuno che fa una bellissima figura e sono I NOSTRI AGENTI, i nostri agenti, che dimostrano senso del dovere, una grande pazienza ed una ancor più grande professionalità. Un orgoglio per tutti noi. Ecco un altro esempio della pluralità di soggetti con cui devono avere a che fare. La signora, senza probabilmente nemmeno rendersene conto, con il suo comportamento ha di fatto irriso lo stato e tutti i cittadini che rispettano le regole a tutela della salute pubblica, a cui ci affidiamo con la speranza di tornare quanto prima alla normalità. A me, in questo periodo, non mi va “di mangiarmi un emozione”, come lei stessa invita a fare al club dei “pesanti”. Magari non sa quanti morti ci sono stati e ci sono e quante persone sono devastate dalla crisi economica che la necessità di queste regole ha provocato. Voglio rassicurarla però, e dirle che continueremo a lavorare anche per lei e per i suoi figli. E, visto che ha anche un seguito non sarebbe male se iniziasse ad invitare i suoi follower a rispettarle queste regole. Un grazie di cuore a questi straordinari agenti, per quello che fanno e per quello che sopportano. Nel quotidiano e ancora di più dall’inizio della pandemia. Sono con voi! Buon primo maggio senza mai mollare". E' il commento dell'assessore Alessandra Clemente sull'accaduto.