Coronavirus, in Campania 6396 attualmente positivi: 459 i ricoverati in ospedale

Sono 6396 le persone attualmente positive al Coronavirus in Campania. La nostra regione è al terzo posto per numero di contagiati che ancora risultano avere il Covid-19, alle spalle della Lombardia (9167) e del Lazio (7343).

459 sono i ricoverati in ospedale con sintomi in Campania, 38 dei quali in terapia intensiva. 5937 sono invece le persone attualmente in isolamento domiciliare. Questi i numeri diffusi dal Ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano del 1° ottobre.

Dei 390 nuovi casi di positività sul nostro territorio, questa è la suddivisione per province: 301 Napoli, 43 Salerno, 21 Caserta, 18 Avellino, 0 Benevento.

Sui 13132 contagi totali registrati in Campania dall'inizio della pandemia ad oggi, 11501 sono stati identificati dal sospetto diagnostico, mentre 1631 da attività di screening.

Resta invariato il numero dei deceduti (463), mentre quello dei guariti sale a 6273.