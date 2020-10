Coronavirus, crescono in maniera preoccupante i contagi: sfiorati i 400 positivi

Boom di contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 390 i positivi secondo i dati resi noti dalla task force regionale, ben 100 in più rispetto a ieri. 107 i guariti.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 390

Tamponi del giorno: 8.311

Totale positivi: 13.132

Totale tamponi: 604.302

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 107

Totale guariti: 6.273

Dati del ministero della Salute

Sono 421 i ricoverati con sintomi in Campania, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute. 38 sono in terapia intensiva. 5937 in isolamento domiciliare.