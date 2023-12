Riapre la storica pizzeria bagnolese: adesso si chiama “Antica pizzeria di Bagnoli dal 1938”

Ottima notizia per la cittadinanza bagnolese. La storica pizzeria Michele di via Giusso (che nulla ha a che fare con la pizzeria del centro storico) riapre a partire da stasera, dopo una chiusura temporanea durata un paio di settimane.

“Grazie mille per il sostegno e la gentilezza che avete avuto per la pizzeria – scrivono sui social i titolari – il vostro appoggio ha significato molto per tutti noi. Voglio rassicurare che lo staff è sempre lo stesso e faremo del nostro meglio per deliziare tutti voi come sempre. Vi aspettiamo in tanti”.

Unica novità, rispetto alla tradizione, è che non si chiamerà più “Antica pizzeria Michele” ma “Antica pizzeria di Bagnoli dal 1938”.