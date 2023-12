Michele, chiude la storica pizzeria: quartiere in fermento

Il quartiere di Bagnoli è in fermento negli ultimi giorni per la chiusura di uno dei suoi esercizi commerciali più conosciuti e storici. Si tratta della pizzeria Michele di via Giusso.

A quanto pare la pizzeria (che non è in alcun modo legata con l'Antica pizzeria da Michele del centro storico) ha chiuso per motivi familiari della proprietà, e non sono chiari i tempi di riapertura né se effettivamente questa avverrà. Un'ipotesi dolorosa per i bagnolesi, che infatti soprattutto sui social si stanno pronunciando a favore del locale e della speranza di poterlo di nuovo vedere all'opera.

Maurizio Mirarchi, sul gruppo Facebook Info X Municipalità Napoli, scrive: "La pizzeria Michele a Bagnoli è un pezzo di storia, un punto di riferimento obbligatorio di tutti i bagnolesi per una buona e scambiare momenti di cordialità all'interno di un locale storico. Auspichiamo una riapertura veloce con la risoluzione dei problemi che hanno indotto alla chiusura da qualche giorno. Il pensiero e la solidarietà umana vanno ai componenti dello staff lavorativo della pizzeria storica".