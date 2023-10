Reati su minori in aumento: i dati in Campania preoccupano

Sono stati presentati oggi da Terre des Hommes i nuovi dati sui reati commessi a danno di minori nel 2022 in Italia: in Campania l’incremento è maggiore rispetto alla media nazionale, con un +17% (419 vittime dalle 359 del 2021). Se alcuni reati calano, come l’omicidio volontario consumato (-50% da 2 a 1 caso) e la sottrazione di persone incapaci (-57% da 21 a 9 casi), i crimini a sfondo sessuale tendono ad aumentare: +8% pornografia infantile (da 12 a 13 casi), +12% violenza sessuale (da 51 a 57 casi, mentre sono 20 i casi di violenza sessuale aggravata, dai 23 del 2021, in calo del 13%). Boom anche di maltrattamenti contro familiari e conviventi, passati da 127 a 189 in un anno (+49%).

A livello nazionale i reati a danno di minori nel 2022 sono stati 6.857, con un drastico aumento del 10% dal 2021, quando il dato aveva superato per la prima volta quota 6mila.

I dati, forniti dalla polizia, sono contenuti del dossier indifesa 2023 di Fondazione Terre des Hommes, in vista della Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze (11 ottobre).