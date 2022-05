Rapina in pizzeria, armi puntate contro i clienti: arrestato il terzo componente della banda

I Carabinieri di Casoria e Casavatore, ieri pomeriggio, hanno arrestato il terzo componente della banda che nell'ottobre 2021 avrebbe rapinato - a mano armata - i clienti della pizzeria "Un Posto al Sole". I Carabinieri, in particolare, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un 23enne, napoletano.

Armi contro un bimbo di 3 anni

Le immagini della rapina finirono presto sui social, raccogliendo un ampio risalto mediatico. Il fatto avvenne la sera del 9 ottobre 2021, alle ore 22.45, quando due uomini - con volto coperto - armati di fucile e kalashnikov, assaltarono l'interno del ristorante, mentre una terza persona li attendeva all'esterno, a bordo di uno scooter T-Max. I rapinatori non "fecero sconti" e puntarono le armi anche contro un bambino di 3 anni. Il tutto per impossessarsi degli orologi e di alcuni oggetti d'oro, sia di alcuni clienti che dello stesso proprietario dell'attività commerciale, per poi fuggire.

Le prime condanne

Le indagini sono partite dall'attento esame delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza installato presso la pizzeria, ma anche dall'intercettazione telefonica e telematica, e dalle testimonianze di diverse persone. In una prima fase, la Procura di Napoli Nord ha emesso un decreto di fermo nei confronti di tre soggetti - ritenuti rapinatori seriali tramite l'uso di armi - eseguito dai Carabinieri il 22 novembre 2021. Due dei tre rapinatori arrestati risultavano coinvolti nella rapina al ristorante "Un Posto al Sole": tra questi c'è il soggetto che aveva fatto accesso al ristorante con il kalashnikov e il soggetto che aveva svolto il ruolo di filatore, indicando ai complici le vittime da rapinare.

I due soggetti sono stati già condannati, in primo grado, rispettivamente a dieci e otto anni di reclusione. A seguito degli arresti, le indagini sono proseguite per identificare il terzo soggetto che era rimasto ignoto. Si tratterebbe, in particolare, della persona che entrò nel ristorante armato di fucile sovrapposto a canne mozze. I Carabinieri lo hanno individuato ed hanno perquisito la sua abitazione dove hanno ritrovato e sequestrato gli indumenti al momento della rapina.