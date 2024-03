Muore folgorato a 22 anni e resta senza sepoltura per 13 giorni

Il cuore David Jovanovic ha smesso di battere il 29 febbraio scorso. Era "a casa", nel campo Rom di via Cupa Perillo, a Scampia, quando è entrato in contatto con dei cavi elettrici. Nessuno scampo per lui, nonostante la giovane età: aveva solo 22 anni. All'ospedale di Giugliano in Campania è arrivato già privo di vita. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo dei sanitari che hanno dovuto dichiararne il decesso. A gennaio, circa un mese prima, era rimasta vittima di un incidente identico una bimba di 7 anni nel campo Rom di Giugliano: anche in quell'occasione, nell'ospedale San Giuliano, i sanitari tentarono l'impossibile senza però riuscire a strapparla alla morte.

Dramma nel dramma, tra povertà e abbandono, il corpo di David da allora è rimasto senza sepoltura.

Da allora sono trascorse quasi 2 settimane. “Ieri sera sono stato messo a conoscenza della questione – ha spiegato l’assessore ai cimiteri Vincenzo Santagada - e mi sono immediatamente attivato affinché oggi stesso venissero espletate tutte le procedure per consentire di dare a questo ragazzo sfortunato una degna sepoltura presso il Cimitero della Pietà. In simili circostanze – ha aggiunto l’assessore – ogni criticità, anche se non imputabile direttamente al nostro ente, va superata con la massima urgenza”.

Resta l'amarezza per la vita distrutta e anche per le condizioni in cui continua a versare il campo Rom di Cupa Perillo, peraltro al centro di una delicata indagine che ha portato la Polizia a sgominare una banda che lì, tra la gente e a pochi passi da ben 2 plessi scolastici, accumulava e bruciava rifiuti di ogni genere, anche tossici.