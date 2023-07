Crollo a Torre del Greco: evacuate altre quattro palazzine

Per il rischio di dissesti statici sono state evacuate altre quattro palazzine a Torre del Greco, a poche decine di metri in linea d'aria da corso Umberto I, dove lo scorso 16 luglio si è verificato il cedimento dell'ala di un palazzo a tre piani con il ferimento di tre persone. Stavolta sono state sfollate altre 27 famiglie, per un totale che sfiora le 90 persone complessive. E nel centro storicod ella città vesuviana inizia a serpeggiare una psicosi crolli.

Secondo quanto si è appreso, in questo caso tutto è nato da alcune crepe individuate nell'immobile al civico 2 di vico Annunziata. I proprietari di un appartamento avrebbero chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, insieme ai tecnici inviati dal Comune, hanno ritenuto sussistente il rischio di un crollo. È stata dunque evacuata non solo la palazzina in questione, ma anche quelle nelle immediate vicinanze, che potrebbero - è l'ipotesi - essere investite dalle macerie in caso di cedimento.