Emergenza nei pronto soccorso, la nota della Regione: "Nuovo concorso e scorrimento di graduatorie"

Si è svolta questa mattina una riunione convocata d’urgenza dal presidente Vincenzo De Luca, per affrontare il problema della carenza di organici nei pronto soccorso.

"Premesse le gravissime responsabilità del Governo nazionale in relazione al personale sanitario della Regione Campania assolutamente sottodimensionato, premessa la scandalosa sottodotazione di posti letto della sanità campana, premessi i permanenti e immotivati vincoli che vengono posti al superamento di tale sottodimensionamento; nella riunione è stata verificata ogni possibile soluzione, anche transitoria, per affrontare i problemi di alcuni Pronto soccorso del territorio regionale", scrive in una nota la Regione Campania.

Nuovi innesti negli ospedali campani

La nota si conclude così: "A fronte degli innumerevoli concorsi espletati per la copertura dei posti in pronto soccorso ai quali non si è registrata la partecipazione di medici, si è deciso di autorizzare con delibera approvata oggi, di impegnare, anche a tempo determinato, il personale medico delle specialità affini a quelle dell’emergenza (cardiologi, gastroenterologi, internisti), utilizzando sia personale già impegnato nelle strutture sanitarie, sia personale idoneo presente nelle diverse graduatorie regionali. Si è deciso anche di bandire in tempi rapidi un concorso unico regionale per verificare, ancora una volta, la disponibilità di medici per l’attività di pronto soccorso".

“Scorrimento graduatorie in sanità, De Luca finalmente ci ascolta”

“Finalmente De Luca sembra ascoltare e seguire le indicazioni del Movimento 5 Stelle in sanità. Da mesi chiediamo alla giunta lo scorrimento di tutte le graduatorie relative ai concorsi per i profili professionali, sanitari, tecnici ed amministrativi delle Asl e delle aziende ospedaliere. Nell’ultima sua diretta il governatore ha chiarito di voler risolvere il problema in maniera strutturale imponendo alle aziende di assumere gli idonei prima di nuovi concorsi”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Nelle scorse settimane siamo riusciti ad ottenere lo sblocco di oltre 200 assunzioni di amministrativi per l’ASL Napoli 1 Centro, ma non basta. Oggi sono sceso ancora una volta in piazza con gli idonei amministrativi della Vanvitelli, una graduatoria che scade il prossimo 14 gennaio, e ho inviato una lettera al governatore chiedendo di intervenire con urgenza su questa ed altre graduatorie perché il tempo sta per scadere. Abbiamo donne e uomini che chiedono di essere assunti e che potrebbero contribuire a colmare le gravi carenze in sanità. Non c’è altro tempo da perdere”.