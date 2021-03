I genitori hanno il Covid, la figlia di due anni ha la febbre alta: il sindaco si mobilita per la tachipirina

L'intervento della Protezione Civile in aiuto della famiglia della piccola

"Ore 14.20, una urgenza per una bambina di 2 anni febbrile con genitori entrambi positivi al Covid-19. Contattato dai genitori, serve tachipirina. Chiamo i giovani della Protezione Civile Gabriele Di Filippo ed il dott Francesco Palagiano. Immediatamente operativi e il farmaco è stato consegnato". E' la testimonianza di Vincenzo Iaccarino, sindaco di Piano di Sorrento, sulla paradossale situazione che vedeva i genitori della bimba bloccati in casa dal Covid e impossibilitati dal poter comprare la tachipirina per la figlioletta. Succede anche questo durante la pandemia.

Per fortuna grazie all'intervento del primo cittadino è stato possibile consegnare il farmaco alla famiglia.