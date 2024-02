Pc e tablet donati al Santobono dalla fondazione Andrea Bocelli

Al via oggi al Santobono di Napoli l'ABF Digital Lab, progetto educativo della Andrea Bocelli Foundation Ente Filantropico a favore della didattica in ospedale. Dopo essere stato avviato a novembre 2021 nel presidio ospedaliero del Pausillipon, alla presenza del fondatore Andrea Bocelli, il progetto si estende ora anche al Santobono con la donazione da parte della Fondazione dell' "ABF TeachBus", un mobile progettato ed ideato per ospitare al suo interno tablet e computer utili all'implementazione della didattica a distanza; una vera e propria biblioteca di strumenti digitali consegnata insieme alla piattaforma "ABF Educational" che offre l'accesso a una ricca selezione di contenuti educativi.

Ad oggi sono oltre 17mila gli studenti che hanno beneficiato degli interventi progettuali ABF nelle scuole degli ospedali pediatrici come il Gaslini di Genova, il Meyer di Firenze, il Burlo Garofolo di Trieste, il Salesi di Ancona; da settembre 2020 sono stati consegnati 14 TeachBus in tutta Italia, non solo nelle scuole in ospedale ma anche in scuole statali, tra cui le scuole ricostruite dalla Fondazione a Sarnano, Muccia e Sforzacosta, località marchigiane colpite dal sisma 2016 del centro Italia. Presenti alla consegna il direttore sanitario del Santobono Pausilipon, Maria Vittoria Montemurro, il direttore medico di presidio, Daniela Schiavone, la referente del Santobono per la Scuola in Ospedale, Caterina Battista.

Per la Andrea Bocelli Foundation hanno presenziato il responsabile della comunicazione Olimpia Angeletti e il Coordinatore Progetti Educativi Centro-Sud Francesca Favi. "Ringraziamo la Andrea Bocelli Foundation per aver scelto di sostenere il nostro ospedale con un progetto che promuove il diritto allo studio dei bambini e che ci aiuta ad assicurare un'istruzione innovativa e al passo con i tempi. La Scuola in Ospedale è essenziale per i piccoli pazienti spesso costretti a lunghi periodi di degenza. Rappresenta un momento di normalità ed è fondamentale nel percorso di cura", ha detto Conenna.

"Questo è un progetto nato all'interno del protocollo d'intesa stipulato tra Fondazione Andrea Bocelli e il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiana, e vuole riportare l'attenzione su un tema importante, quello del diritto all'educazione, per fare in modo che anche nei reparti ospedalieri i piccoli pazienti possano avere accesso ad una didattica innovativa e di qualità, base imprescindibile per il loro benessere e la loro crescita", ricorda il direttore generale della fondazione Laura Biancalani.