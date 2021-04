Riaprono parchi e lungomari, Napoli dimentica la zona rossa: tanta voglia di normalità in città

La Campania resta in zona rossa per la sesta settimana consecutiva, ma la riapertura di parchi e lungomari restituisce un pizzico di normalità ai cittadini.

Sabato 9 aprile, complice il bel tempo, i napoletani sono tornati a riaffollare i parchi cittadini e le strade, in particolare via Luca Giordano, via Toledo e via Partenope. Tante le presenze anche se non è mancato in molti casi il rispetto del distanziamento e l'obbligo delle mascherine anche all'aperto.

De Magistris: "Non sono servite 100 ordinanze"

Stoccata del sindaco di Napoli a De Luca: “La Campania è la regione più a lungo in zona rossa, la Campania è la regione con le scuole più a lungo chiuse, la Campania è la regione con il più alto numero di contagi. Mi viene il dubbio che le oltre 100 ordinanze regionali non abbiano adeguatamente tutelato la salute, l’istruzione, l’economia e il lavoro. Mi viene il dubbio che devono cambiare immediatamente strategia altrimenti non ne usciamo. Aspettando sempre i vaccini... ed alla ricerca del tempo perduto”.