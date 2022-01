Offese contro bambino autistico, scatta la solidarietà ad Afragola

Offeso sui social il piccolo Andrea, colpito da spettro autistico, dopo un post su Facebook in cui si evidenziava l'esigenza di stalli per i diversamente abili ad Afragola.

"Parole forti nei confronti di Andrea e di tutti i disabili, da parte di chi dovrebbe tutelarci, aiutarci, parole offensive da parte di un agente della Polizia Municipale di Afragola, sotto un post in cui noi chiediamo aiuto alle forze dell'ordine. Il comandante della Polizia Municipale Orlando ci ha immediatamente dato la sua solidarietà - dichiara Maraucci - assicurandoci che prenderà provvedimenti. Questa persona non solo ha offeso Andrea e tutti i disabili - prosegue - ma ha mancato di rispetto alla divisa che indossa e a tutti i suoi colleghi di Afragola che ogni giorno fanno il loro dovere. Chiediamo sia al Comandante Orlando che al sindaco Pannone di intervenire in maniera forte - prosegue - noi, insieme ad altri genitori provvederemo a denunciarlo, ma ci aspettiamo anche dei seri provvedimenti disciplinari - conclude - queste parole non fanno male solo ai disabili, fanno male a tutta l'intera comunità afragolese". Intanto il sindaco Antonio Pannone ha subito telefonato alla famiglia di Andrea per dar loro solidarietà e gli ha assicurato che andrà fino in fondo alla situazione.