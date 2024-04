Occupato il rettorato della Federico II: "Stop accordi tra le università e Israele"

Occupato il rettorato della Federico II ad opera della Rete Studentesca per la Palestina. “Oggi la Federico II ed il suo rettore Matteo Lorito si sono svegliati così: abbiamo deciso di porre in essere un’azione forte occupando gli uffici del rettorato come è già avvenuto a Roma, a Torino, a Bologna". Comincia così la nota degli attivisti, che si sono introdotti nella sede centrale dell’Università occupandone il rettorato.

"Siamo stanch3 - proseguono - di attraversare i nostri atenei mentre vengono raccontate bugie su bugie, mentre i luoghi del sapere vengono militarizzati da una parte - sdoganando un linguaggio bellico più che preoccupante - e depoliticizzati”. “Quanto sta accadendo in Palestina in questo momento porta per noi il nome di genocidio: il bando Maeci, la fondazione Med’or, gli accordi stretti tra Italia ed Israele a livello accademico, economico, militare rappresentano per noi un punto di non ritorno circa la complicità dell’accademia con il criminale progetto di Nethanhyau di cancellazione del popolo palestinese”, proseguono.

Gli attivisti hanno infine dato appuntamento alle 12.00 per una conferenza stampa per documentare la propria protesta negli spazi della sede centrale attualmente in occupazione, asserendo che porteranno avanti la loro battaglia fino ad acquisita garanzia di rescissione degli accordi tra l’università presieduta dal rettore Matteo Lorito e lo stato d’Israele.