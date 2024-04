Come saranno i nuovi treni EAV per le linee vesuviane

Pronto a Valencia il primo treno Stadler costruito per la vesuviana. "E’ reale, non è un sogno", dichiara una nota di EAV, la società presieduta da Umberto De Gregorio.

Il treno sarà spedito a Napoli questo agosto, nell'officina Eav di San Giovanni, e sarà pronto ad entrare in azione il prossimo 5 settembre.

In città, intanto - spiega EAV - inizieranno le prove con il vecchio ed il nuovo segnalamento ferroviario per ottenere il collaudo da ANSFISA. Quindi arriveranno 4 treni al mese: il piano Stadler prevede 10 treni in esercizio entro il 2025 e 56 entro il 2026, tutti realizzati a Valencia.

"Il covid e la guerra in Ucraina hanno determinato ritardi nelle consegne, senza i quali il primo treno sarebbe oggi già in servizio", dice Eav, aggiungendo che verrà richiesta l'istituzione di un tavolo permanente con ANSFISA