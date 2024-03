Addio a Sergio Miccù, Sorbillo e Starita: "Grazie a tutto quello che hai fatto per la pizza nel mondo"

Si è spento a 70 anni Sergio Miccù, storico presidente e fondatore dell’Associazione Pizzajuoli Napoletani. Sempre in prima linea nel riconoscimento e nella difesa della pizza napoletana e per il riconoscimento dell'arte dei pizzaioli napoletani come Patrimonio Unesco, ha affrontato la malattia che lo aveva colpito con grande coraggio, fino all'inevitabile epilogo.

Il post di cordoglio di Gino Sorbillo: "Una bruttissima notizia. Grazie Sergio Miccù per tutto quello che hai fatto per la Pizza Napoletana nel mondo come Presidente dell’ APN - Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Tutto il mondo pizza non ti dimenticherà mai. R.I.P amico mio di lunghe battaglie con e per la pizza".

Ecco la dichiarazione di Don Antonio Starita sulla scomparsa di Miccù: "Una grave perdita, un amico di tante battaglie, vinte, per la difesa e il riconoscimento della Pizza Napoletana nel mondo".