Muore mentre attendeva di entrare nel pronto soccorso chiuso per Covid

Mario Buono è morto a soli 49 anni mentre attendeva di entrare nel pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia. Era arrivato martedì scorso nel presidio ospedaliero per un forte dolore all'addome, ma ha trovato la porta del pronto soccorso chiusa a causa di un caso Covid. Finita l'emergenza, quando sono arrivati i medici nella sala di attesa, era già in arresto cardiaco e i soccorsi per salvargli la vita sono stati vani. I familiari di Mario hanno sporto denuncia. La salma è stata sequestrata in attesa dell'autopsia ed è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata.

"Non si può morire così"

“Non si può morire di infarto in sala di attesa di un pronto soccorso. Eppure è successo nell'ospedale di Castellammare di Stabia. Questa è una morte annunciata. L'ospedale della città stabiese è in affanno a causa della chiusura del pronto soccorso di Vico Equense, chiusura disposta dal presidente De Luca che ogni giorno si sforza di ricordarci che la sanità campana funziona a meraviglia. È questo il miracolo di cui parla dai suoi canali social? In nome di questa ennesima tragedia chiederemo le dimissioni del direttore sanitario della Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo e avanzeremo una interrogazione a De Luca, perché nel 2022, e oramai fuori dalla emergenza Covid, non si può morire così”. Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1.