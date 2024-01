"Mio padre non era un clochard". Giallo sulla morte di Domenico nel garage di piazza Carità

Mancava poco all'alba di domenica, 7 gennaio, quando ai Vigili del fuoco di Napoli è giunta la segnalazione di un incendio nei locali di un garage in Piazza Carità. Qui la macabra scoperta: il corpo senza vita di un uomo. Nessun segno di ustione o contusione, dai primi accertamenti l'uomo, dell'età di 66 anni, risultava morto a causa dei fumi dell'incendio. A prendere fuoco, secondo le prime ipotesi dei tecnici, alcune apparecchiature elettroniche all'ingresso del garage.

In base ai primi rilievi degli agenti di Polizia intervenuti sul posto, la vittima sarebbe stata un senza fissa dimora. A distanza di 2 giorni si scopre però un'altra verità.

Il figlio a NapoliToday: "Mio padre era un lavoratore eccezionale"

"Con tutto il rispetto per chi vive per strada, mio padre non era un clochard", dice amareggiato Antonio S., figlio di Domenico S., l'uomo trovato senza vita nel garage. Raggiunto al telefono da NapoliToday, Antonio spiega che non se la sente di parlare da vicino e soprattutto in video "non è il momento, non ora", dice. Troppo il dolore e l'amarezza per la tragedia e anche per quello che l'ha contornata.

"Mio padre era un grande lavoratore, un uomo eccezionale, è a lui che devo tutto quello che sono - precisa Antonio - si deve sapere che non era un clochard, non era un senzatetto". Sconvolti gli abitanti e i commercianti della zona a ridosso del garage che conoscevano Domenico: "Una cara persona, sempre gentile e disponibile", come raccontano in tanti a NapoliToday.

La presenza nel garage

Gli inquirenti adesso dovranno chiarire in via definitiva non solo le cause dell'incendio che ha portato alla morte di Domenico, ma anche perché la vittima si trovasse all'interno del garage a notte fonda.

La salma di Domenico è ancora a disposizione dell'Autorità giudiziaria e non è ancora stata stabilita una data per i funerali.