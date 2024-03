Frank Tellina: "Addio a Francesco, punto di riferimento di tutti i chitarristi napoletani"

"Per chi volesse partecipare ad un ultimo saluto a Francesco vi aspettiamo lunedì 18 ore 16:30 presso chiesa parrocchiale di Santa Maria della rotonda in via Pietro Castellino". E' il post con il quale viene annunciata sui social di Acustica online la scomparsa di Francesco Rossignoli De Sio, titolare del negozio di vendita e riparazioni strumenti musicali di via Scarfoglio.

L'attività nata nel 1987 da un'idea di Francesco e dei suoi figli di mettere in gioco l’esperienza di musicisti e quella di dimostratori (Roland, Yamaha, Mark Bass) alla fiere del settore, in una avventura commerciale.

Tra i tanti commenti sui social in suoi ricordo spunta quello del musicista Frank Tellina: "Un punto di riferimento per tutti i chitarristi partenopei e non solo, che grande dispiacere. Condoglianze a Marco e tutta la famiglia di Acustica".