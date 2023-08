Archeologia e università in lutto, si è spento Fabrizio Pesando

Improvvisa, la notizia della dipartita dell’archeologo Fabrizio Pesando (65) ha oggi raggiunto attonito il mondo dell’ archeologia. Professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte Romana all’Istituto Universitario Orientale, recentemente era intervenuto in occasione della consegna della laurea in archeologia honoris causa ad Andrew Wallace Hadrill presso l’Orientale. Ha contribuito con i suoi studi all'avanzamento delle conoscenze nell'area vesuviana, oltre che sul panorama nazionale e internazionale. Per decenni il prof. Pesando è stato uno degli animatori e promotore anche presso le nuove generazioni di studiosi di ricerche e pubblicazioni e, a tal fine, aveva fondato la rivista "Vesuviana". Fabrizio Pesando era inoltre membro del Comitato scientifico del parco Archeologico di Ercolano.

“La notizia della morte di Fabrizio Pesando lascia una grande tristezza e crea un vuoto difficile da colmare sul piano delle ricerche scientifiche - interviene il Direttore del Parco di Ercolano Francesco Sirano - Con Fabrizio avevamo un rapporto di lunga data che è diventato di leale collaborazione professionale e vicinanza di pensiero negli anni della sua presenza nel Comitato scientifico del parco al quale ha dato un contributo fondamentale. Archeologo tra i più apprezzati da colleghi e studenti, di spiccato acume e dai molti interessi ha lavorato lungamente sul sito di Ercolano. Perdiamo un prezioso collega nell’azione di tutela, valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, ancora nel pieno della sua attività professionale”. "Lo staff intero del Parco di Ercolano insieme ai colleghi dell'Herculaneum Conservation Project si stringe nel dolore della grave perdita", fanno sapere.

Anche la Direzione del Parco Archeologico di Pompei esprime "cordoglio per la scomparsa del Professore Fabrizio Pesando". Ha diretto scavi e ricerche a Pompei (2001-2011) e scritto alcuni dei volumi più importanti per conoscere e scoprire la città antica.