Muore al Cardarelli, alla moglie viene vietato l'ingresso perchè non ha il tampone: arriva la polizia

Minuti di tensione al Cardarelli dopo il decesso di un uomo. La moglie, in evidente stato di agitazione per la perdita del marito, ha provato ad entrare in ospedale, anche se priva di tampone.

Al rifiuto dei sanitari, la 47enne napoletana, si è lasciata andare danneggiando la porta di ingresso del triage del pronto soccorso.

Sul posto sono giunti i poliziotti, dopo la segnalazione di una persona molesta. Raccolta la testimonianza di un vigilantes, la 47enne è stata denunciata per danneggiamento aggravato.