Maxi-rissa davanti al McDonald's: arrestati padre e figlio. I motivi della lite

I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna hanno arrestato per concorso in tentato omicidio e detenzione illecita di arma da fuoco il 45enne Salvatore Iasevoli (nato a Pomigliano d'Arco) e il figlio Stefano (nato ad Acerra), 23 anni. I due sono gravemente indiziati del ferimento di Rosario Liguoro, 24 anni, ricoverato in pericolo di vita all'Ospedale del Mare, nei pressi del McDonald's di via Palmentola, a Sant’Anastasia.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, durante la violenta rissa scoppiata questa mattina, Stefano Iasevoli avrebbe chiesto l’intervento del padre e quando l'uomo è arrivato, armato, gli avrebbe indicato la persona da colpire. Salvatore Iasevoli avrebbe quindi esploso diversi colpi contro Rosario Liguoro, colpendolo alla gamba, e anche contro suo fratello rimasto fortunatamente illeso.

I motivi della rissa

All’origine di tutta la vicenda ci sarebbe un sorpasso lungo la coda del McDrive:un’auto in cui c’erano alcune ragazze avrebbe superato le altre in fila.

I due arrestati saranno presto portati nel carcere di Poggioreale. Intanto restano gravissime le condizioni del ragazzo ferito: è stato portato in camera operatoria per la terza volta e - spiegano gli inquirenti - resta in pericolo di vita.