Mattarella a Parigi, Macron: “Amicizia tra i due presidenti”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceverà oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Naples À Paris' al Museo del Louvre. Questa visita sarà seguita da un incontro all'Eliseo. Nel darne notizia, la presidenza francese sottolinea come questa visita sia una testimonianza della "relazione di fiducia ed amicizia tra i due presidenti, così come dei legami eccezionali che uniscono i nostri due paesi. Questi legami si esprimono soprattutto attraverso una ricca cooperazione culturale bilaterale, che occupa un posto centrale nel Trattato del Quirinale".

La mostra 'Naples à Paris' "onora i legami storici tra Francia e Italia, si legge ancora: in effetti il museo di Capodimonte a Napoli ha prestato al museo del Louvre una sessantina dei suoi maggiori capolavori, che dialogheranno e completeranno le sue collezioni con opere sconosciute in Francia. L'unione tra queste due collezioni permetterà di avere una visione unica della pittura italiana in Francia". Rima Abdul-Malak, ministro della Cultura in Francia e Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura della repubblica italiana, parteciperanno alla visita, conclude.