"Mascherine obbligatorie tutto il giorno e ovunque": la decisione del comune nel napoletano

Con l'incremento dei casi di Covid-19, ieri ben 270 in Campania, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, ha preso una importante e delicata decisione per salvaguardare la salute dei propri cittadini e riguarda l'obbligo di indossare, quando si esce di casa, le mascherine (anche all'aperto).

"A partire da domani, a San Giuseppe Vesuviano si circolerà solo ed esclusivamente con la mascherina correttamente indossata 24 ore su 24. Nell'ordinanza in via di predisposizione saranno previste, altresì, misure anti-assembramento all'esterno degli esercizi commerciali di ogni genere. Argineremo comportamenti irresponsabili che si perpetrano in particolar modo dinanzi a bar, rosticcerie, pub, pizzerie, provvedendo alla sospensione delle attività che non si attengono alle regole. Grandissima attenzione andrà fatta anche negli esercizi commerciali al chiuso. Chiederò la massima collaborazione di tutte le Forze dell'Ordine, affinché il controllo dle territorio sia capillare e le severe sanzioni previste applicate senza indugio. Il momento delicatissimo richiede misure drastiche che da domani entreranno in vigore e saranno fatte rispettare. Vi chiedo di condividere e diffondere".