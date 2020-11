Maltempo e vento forte, la conta dei danni: crolli e stop ai collegamenti con le isole

Il maltempo che colpisce da ieri sera la Campania sta provocando forti disagi, soprattutto tra zona flegrea e isole. Mentre nella prima si segnalano cadute di alberi, sono i collegamenti marittimi il problema per Ischia, Capri e Procida.

La zona costiera tra Licola e Lago Patria è stata sferzata dalle fortissime raffiche di vento, con alberi che non hanno rettu l'urto e sono caduti sulla sede stradale. Si segnalano crolli via Vecchia Masseria e via Carrafiello. A Monte di Procida diversi gli alberi caduti, sia a Cappella che nella zona della Panoramica. A Pozzuoli lamiere spazzate via nel Rione Toiano. Finestre pericolanti in via Mazzini. Interventi dei vigili del fuoco anche a Quarto, per la verifica statica di un immobile.

Per quanto riguarda le isole del Golfo, per la maggior parte dei collegamenti marittimi è stop a causa dei forti venti provenienti da Nord-Est, addirittura in nottata arrivati ad 80 chilometri l'ora.

Sospesi i collegamenti con mezzi veloci da e per i porti di Ischia, Casamicciola e Procida, e sono poche le navi traghetto soprattutto da Pozzuoli.Le previsioni meteo restano ancora sfavorevoli, quindi è difficile al momento stabilire un orario per la ripresa integrale del servizio.