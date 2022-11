Maltempo su Napoli e provincia, centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Sono in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che sta caratterizzando, su Napoli e provincia, la giornata di oggi. Terminata la fase arancione dell'allerta meteo, infatti, resterà ora in vigore un allarme con livello di criticità "giallo" fino alle sei di domattina, causa pioggia e vento forte.

È proprio il vento forte a causare i disagi maggiori in città, con centinaia di chiamate al 115: rami spezzati, alberi pericolanti, ma anche e soprattutto calcinacci che cadono dai cornicioni dei palazzi.

Segnalati diversi crolli, tra cui quello di alcune pietre dalla Reggia di Capodimonte (iniziato venerdì) e quello di calcinacci dalla facciata della sede della giunta regionale, a Santa Lucia (da ieri).

L'allerta meteo prorogata

La Protezione civile fino alle 6 di domattina mette in guardia su possibili frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. L'invito alle autorità è "a valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini". Inoltre per oggi "si raccomanda di avere attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico che potrebbero manifestarsi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli".

La decisione sulle scuole

Per la giornata di domani al momento non sono previste chiusure scolastiche né in città né nei comuni dell'hinterland, laddove alcuni istituti venerdì erano rimasti chiusi. La situazione comunque è in rapida evoluzione e non è escluso possano essere prese – dai rispettivi sindaci – decisioni in tal senso nel corso della giornata.