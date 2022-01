Covid, Luca Sepe: "Mi ricoverano perchè sto molto male. Pregate per me"

"Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. Pregate per me. Vi voglio bene". E' il post pubblicato ieri sera da Luca Sepe, celebre artista napoletano su Facebook. In molti inizialmente credevano che fosse uno scherzo, ma poco dopo è arrivata la conferma con una storia su Instagram pubblicata dallo stesso cantante con l'ossigeno in ambulanza, mentre lo trasferiscono in ospedale.

Sepe aveva annunciato nei giorni scorsi di aver contratto il virus e per tale ragione di non poter essere presente nella radio in cui lavora. Aveva così commentato la notizia della positività sino all'aggravamento di ieri delle sue condizioni di salute: "Babbo Natale mi ha portato un regalo inaspettato, il Covid. Ma ce la prendiamo con pazienza e con il sorriso".