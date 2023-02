Si cercano investitori per la Whirlpool: entrerà nella Zes

È stato pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 8 del 30 gennaio 2023, l'avviso Manifestazioni di interesse per l'individuazione di investitori cui trasferire la proprietà, con consequenziale insediamento, del compendio produttivo ex Whirlpool di via Argine a Napoli. A renderlo noto la prefettura partenopea.

Il bando è rivolto a potenziali investitori, che avranno accesso anche alla semplificazione amministrativa propria delle Zone Economiche Speciali, ed è stato predisposto in coerenza con quanto stabilito dal verbale di intesa del 21 ottobre 2022, siglato presso il ministero dello Sviluppo economico, ora ministero delle Imprese e del Made in Italy, con prefettura di Napoli, Regione Campania, Comune di Napoli, commissario Zes Campania e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Cgil, Cisl e Uil.