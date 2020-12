Infermiera aggredita al Cardarelli: denunciati i responsabili

I carabinieri della Compagnia Napoli Vomero hanno identificato e denunciato marito e moglie di 43 e 47anni – entrambi già noti alle ffoo, per l’aggressione posta in essere sabato scorso ai danni di un’infermiera dell’ospedale Cardarelli di Napoli.



I due si erano presentati presso il pronto soccorso dell’ospedale, accompagnando la figlia 19enne che accusava dolori al petto. Lamentando la lunga attesa, marito e moglie hanno colpito l’infermiera causandole contusioni ritenute guaribili in 10 giorni. I carabinieri sono risaliti all’identità della coppia grazie alla denuncia presentata dalla vittima, alle testimonianze dei presenti e alla visione delle immagini di videosorveglianza.