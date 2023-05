Fiamme a pochi passi da piazza Garibaldi: i residenti scappano sul balcone per evitare le fiamme

Incendio in un appartamento di via Firenze questa mattina. Per sfuggire alle fiamme i residenti (due ragazzi) dell'abitazione sono stati costretti a rifugiarsi sul balcone. Sul posto sono arrivati in tempo record due squadre dei vigili del fuoco con mezzi (autobotte, due autoscale e macchinari). L'incendio è stato domato e spento.

Per fortuna i ragazzi che risiedevano nella casa sono stati tratti in salvo e stanno bene. nessuno è ferito o intossicato.

In corso la messa in sicurezza dello stabile che per ovvi motivi precauzionali è stato evacuato.