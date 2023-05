Incendio in casa, due extracomunitari fuggono dal balcone con una fune|VIDEO

Grosso incendio in via Firenze questa mattina a pochi passi da piazza Garibaldi. Nel video del 'Comitato Orgoglio Vasto' si vedono due extracomunitari presenti nell'appartamento fuggire dal balcone su quello sottostante, con l'ausilio di una fune.

I due poi hanno fatto poi perdere le proprie tracce, non attendendo i soccorsi. Sul posto sono arrivati in tempo record due squadre dei vigili del fuoco con mezzi (autobotte, due autoscale e macchinari). Per fortuna nessuno è ferito o intossicato.

In corso la messa in sicurezza dello stabile che per ovvi motivi precauzionali è stato evacuato.