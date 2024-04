Palazzina va a fuoco: ci sono persone all'interno

Palazzina in fiamme a via Vernicchi a Casalnuovo. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco. All’interno c'erano diversi condomini che si sono raccolti che dai vari appartamenti si sono raccolti sul terrazzo dello stabile. Panico tra loro per il fumo sprigionato che è risalito, per effetto camino, in mezzo alle scale.

Sia i militari che i pompieri sono entrati in azione e al momento l'unica persona ferita è la proprietaria dell'appartamento al secondo piano da dove è partito l'incendio. Cinque i piani dell'edificio del “parco Gallo” dove si è sviluppato l'incendio. Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco del Distaccamento orientale - squadra 2/b guidata dal caposquadra Salvatore Pacifico.

La donna che era nell'appartamento, una 47enne è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 che l'ha trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore. Al momento le è stata riscontrata un'intossicazione da fumo ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le cause dell’incendio sembrano essere riconducibili a un cortocircuito. Sono ora in corso verifiche alla struttura.