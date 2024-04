Palazzina in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco | VIDEO

L'intervento dei vigili del fuoco a Casalnuovo, dove si è verificato un incendio in una palazzina lungo via Vernicchi. I caschi gialli (distaccamento orientale - squadra 2/b guidata dal caposquadra Salvatore Pacifico) sono prontamente intervenuti riuscendo ad evitare il peggio.

Unica conseguenza, al di là dei danni, il fatto che una 47enne sia stata ricoverata per un'intossicazione da fumo. Le cause dell’incendio sembrano essere riconducibili a un cortocircuito. Sono ora in corso verifiche alla struttura.