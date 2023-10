Giostrina vandalizzata dalla baby gang: bimba sale e cade nel vuoto

Per fortuna soltanto un grande spavento, per la piccola E. e per i suoi genitori. La bimba era salita sugli scivoli delle giostrine di piazza Poderico per giocare ed è caduta: una tavola della pavimentazione era "stata rimossa da una baby gang di adolescenti", questo "creando seri pericoli per i più piccoli". È la denuncia del presidente della commissione Patrimonio e consigliere della IV Municipalità Enrico Cella.

"La cosa grave è che lo sprofondamento non è visibile ai genitori per cui i bambini salgono in tranquillità rischiando grosso - prosegue Cella - Per non parlare degli scivoli di plastica spezzati che potrebbero essere un grave pericolo. Mancano i controlli e la manutenzione è inesistente a questo aggiungiamo gli atti vandalici di adolescenti che distruggono indisturbati".

"Per tale motivo chiedo al presidente di rimuovere le vecchie giostrine - prosegue Cella - tenuto conto che non vale la pena spendere altri soldi anche perché sono a disposizione quelle nuove acquistate con fondi della città Metropolitana. Sarebbe opportuno liberare quest'area da questi piccoli delinquenti con più controlli e presenza delle forze di polizia".