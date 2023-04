Entra nel pub, ruba i soldi dalla cassa e perde il pantalone: "Ti riconosceranno dal didietro i carabinieri"

"Sei stato dentro 13 minuti di cui 2 minuti incastrato nel buco ad entrare e altri tre ad uscire, con il sedere da fuori perché ti si è incastrata la tuta… Se i carabinieri ti riconoscono da dietro sarebbe meraviglioso". E' l'amaro commento di Marco Franciosi sul furto avvenuto nel The Sign 2.0 di Pomigliano d’Arco. Il malvivente che potrebbe aver utilizzato un palo per scardinare la porta del locale ha portato via i soldi dalla cassa, oltre ai tablet e ai telefonini utilizzati dal personale per raccogliere gli ordini.

"Rubate anche le mance del personale del pub"

"Abbiamo chiuso presto, rispetto al solito, intorno alle 2 del mattino. Dopo poco, come abbiamo appurato dalle immagini delle nostre telecamere di videosorveglianza, qualcuno è entrato. Immagino dovesse essersi appostato all'esterno del locale, attendendo la chiusura. Ha sfondato il vetro, si è introdotto in maniera goffa nel pub, perdendo anche il pantalone con il bel primo piano del suo sedere visibile dalle immagini del circuito interno e ha sradicato la cassa per vedere che c'era dentro, sicuramente facendo molto rumore. Ha trovato i soldi che lascio per le spese del mattino successivo, per pagare ad esempio i fornitori ed è andato a cercare tutte le scatoline sparse nel locale dove ci sono le mance, che i miei ragazzi portano a casa a fine mese direttamente. Inoltre ha anche rubato tutti i tablet e i telefonini che usiamo per lavorare. Sono costosi e non sono utilizzabili per altro, quindi senza senso", racconta a NapoliToday Marco Franciosi, titolare del locale.

"Continui furti d'auto"

"Il 14 maggio festeggeremo il quarto anno dall'apertura del locale a Pomigliano. L'accoglienza è stata da subito molto buona, nonostante il Covid e la morte del nostro caro direttore Ciro. E' la prima volta che rubano all'interno del locale ma sono anni che segnaliamo che al centro dove siamo a Pomigliano ci sono furti d'auto. Hanno rubato diverse vetture al mio personale del pub, a mia moglie, anche di pomeriggio. Dicono ci sia la videosorveglianza in strada, ma finora proseguono imperterriti", conclude Franciosi.