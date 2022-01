Morte Ciro Maione, il proprietario del the Sign: "Era un'anima bella. E' stato un onore conoscerlo"

Il matrimonio fissato per settembre, la casa già quasi pronta in cui sarebbe andato a vivere con la compagna. La vita di Ciro Maione procedeva serena, tra mille progetti e il lavoro come uomo di fiducia del proprietario del the Sign 2.0 di Pomigliano d'Arco, Marco Franciosi. Ed è proprio quest'ultimo uno degli ultimi ad aver parlato con il 35enne, prima del malore che gli ha stroncato improvvisamente la vita. "Era in ferie dal lavoro, ci eravamo sentiti alle 18.30 e mi aveva confidato di avere un forte mal di testa, già dal giorno prima. Si è messo sul letto per riposare e quando la madre ha tentato di svegliarlo ormai non c'era più", racconta Marco Franciosi a NapoliToday.

(in foto lo staff del TheSign)

"Ciro fai tu"

"Hai aperto il the Sign qui a Pomigliano con me, nel 2019. Sei diventato il mio migliore amico, il mio vice, il direttore, tutto. Sei stato importante per chiunque abbia passato anche solo 15 minuti nel locale. L’uomo spogliatoio. La colla che ha tenuto sempre unità una famiglia di banditi come noi. “Ho il Drago tatuato sul petto” dicevi sempre. Ed ora abbiamo noi tutti tatuato te. Sei e sarai sempre fondamentale. Un’anima bella. Ti sei fatto amare. Ed è bellissimo leggere tutto quello che si scrive di te. Grazie di tutto Ciro, è stato un onore. Domani 5 Gennaio 2022 resteremo chiusi fino alle 17.30 per salutarti, a modo nostro. Perché siamo stati famiglia soprattutto grazie a te. Abbiamo ancora bisogno di te, per cui…Ancora una volta e per sempre, #CiroFaiTu …ci fidiamo. E come amavi sempre dire quando qualcuno ci salutava… “Insegna agli angeli come si fa ad essere la più bella persona di sempre”, conclude Marco, ancora sconvolto per quanto accaduto al suo collega e amico, i cui funerali si sono tenuti stamane a Sant'Anastasia, sua città di residenza.