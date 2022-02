Omicidio Rosa Alfieri, eseguita l'autopsia: fissata la data dei funerali

Dopo l'autopsia disposto dalla Procura, è stata restituita la salma di Rosa Alfieri. I funerali della giovane - uccisa dal vicino Elpidio D'Ambra - si terranno domani 9 febbraio a Grumo Nevano presso la basilica di San Tammaro. La cerimonia sarà officiata dal vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, alle ore 11.

Intanto, resta in carcere Elpidio D'Ambra, arrestato perché accusato di aver ucciso la 23enne trovata morta nell'appartamento dell'uomo (di proprietà del padre della ragazza) lo scorso 1 febbraio. La decisione del Gip, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, è arrivata al termine dell'udienza di convalida celebrata sabato nel carcere di Poggioreale.

Nel corso dell'udienza D'Ambra, difeso dall'avvocato Dario Maisto, ha confermato la sua versione dei fatti: ha ammesso di aver ucciso la giovane - spinto da alcune "voci -, ma di non aver abusato di lei. Su quest'ultimo particolare potrebbe tornare utile proprio l'autopsia eseguita.

La giovane sarebbe stata attirata in una trappola, mentre - come ha raccontato la cugina - l'attendeva il fidanzato. D'Ambra le avrebbe chiesto dei chiariementi circa le bollette della luce, ma da quella casa la giovane non è uscita più.

Dopo l'omicidio D'Ambra ha preso un treno e si è diretto a Napoli, dove ha vagato in strada per circa 24 ore prima di essere trovato dai poliziotti del Commissariato Bagnoli all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, in stato confusionale. Nei suoi confronti è stato eseguito un fermo per omicidio volontario.