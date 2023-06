Fulvio Filace, a San Giorgio a Cremano l'ultimo saluto al giovane studente morto

Si terranno sabato 1° luglio i funerali di Fulvio Filace, il giovane studente di 24 anni deceduto giovedì all'ospedale Cardarelli dove era ricoverato a seguito del gravissimo incendio nel quale era rimasto coinvolto assieme alla professoressa Maria Vittoria Prati, deceduta anche lei nei giorni precedenti, sull'auto a bordo della quale viaggiavano sulla Tangenziale di Napoli.

Le esequie sono prevista a San Giorgio a Cremano, alle ore 11.00, presso la nuova chiesa del Carmine in via Togliatti.

Il cordoglio dell'università Federico II

"Apprendiamo con sgomento la tragica notizia della morte di Fulvio, il nostro giovane studente coinvolto nell'esplosione dell'auto avvenuta venerdì scorso. In questo momento di sofferenza, desidero esprimere a nome di tutta la comunità federiciana e mio personale il nostro dolore e la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che a Fulvio volevano bene. La morte di un giovane è sempre un evento difficile da accettare e ancor di più inspiegabile è la perdita di uno studente che stava per concludere i suoi studi e aveva compiuto nelle nostre aule il suo percorso di formazione. Di Fulvio l'ateneo conserverà memoria nel rimpianto di non aver potuto sostenerlo nella realizzazione delle sue speranze, delle sue ambizioni". Questa la nota del rettore della Federico II di Napoli Matteo Lorito.