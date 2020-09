Paura in via Arenaccia, sei famiglie evacuate da un edificio: è a rischio crollo

In via Arenaccia 227 nel pomeriggio di oggi sei famiglie sono state evacuate da un edificio di quattro piani.

Nella giornata di ieri in via Gussone 27 il fabbricato adiacente era stato evacuato anch'esso, dalle dieci famiglie al suo interno.

Secondo le prime notizie raccolte, ci sono indizi ritenuti "inequivocabili" di problemi statici, con porte e finestre che si bloccavano e soprattutto scricchiolii.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto con la squadra della centrale 1B. Hanno aiutato, a tempo di record, un disabile perché la sua evacuazione avvenisse in sicurezza: con la porta bloccata e l'ascensore fermo - sempre a causa del dissesto di minuto in minuto più grave - è stato necessario portarlo giù in autoscala.

La staticità dei due edifici verrà valutata in seguito al termine delle operazioni in corso.

