Esplosione nel cantiere TAV: due operai gravemente feriti

Drammatico incidente sul lavoro ieri mattina ad Afragola nel cantiere per la TAV. Due operai sono rimasti feriti a seguito di un’esplosione che si è verificata intorno alle 12 nel cantiere allestito nei pressi del centro commerciale “Le Porte di Napoli”.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei mezzi usati per i lavori sarebbe finito sulle tubature del gas. L'incidente avrebbe così provocato la fuoriuscita, appunto, di gas e la conseguente esplosione che ha travolto due operai. I feriti, prontamente soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco ei Carabinieri che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.