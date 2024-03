Due cadaveri ritrovati a Napoli: indagano i carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 marzo, i carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti in Prima Traversa Fosso del lupo per il ritrovamento di due cadaveri. Non si conoscono ancora le identità dei due morti, né le cause dei decessi. Sul posto è in arrivo anche il reparto scientifico per i rilievi del caso. Il ritrovamento è avvenuto a pochi passi dal corso Secondigliano e dal rione Berlingieri. Non si tratta di una strada rurale, bensì di una zona densamente abitata con palazzi su entrambi i lati. Difficile che nessuno si sia accorto di nulla. Al momento non si esclude nessuna pista. Secondo indiscrezioni, non ancora confermate, potrebbe trattarsi di due fidanzati. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Articolo in aggiornamento