Coppia di fidanzati trovata senza vita a Secondigliano

25 anni lui, coetanea lei: sono stati ritrovati privi di vita in un'auto, in un'area box privata a Secondigliano nella mattinata di oggi, 16 marzo, al civico 161 di Traversa I Fosso del Lupo, nei pressi del Rione Berlingieri e a pochi passi da corso Secondigliano. A fare la macabra scoperta il padre del giovane, Andrea Nocerino, preoccupato perché stamane, al risveglio, aveva trovato intatto il letto del ragazzo. Era andato così nel box di famiglia, poco lontano dall'abitazione, per controllare se vi fosse l'auto.

Inutile ogni disperato tentativo di rianimare i ragazzi e anche l'intervento dei sanitari del 118, accorsi sul posto. Da quanto si apprende, infatti, purtroppo i ragazzi erano morti da diverse ore quando il signor Nocerino li ha trovati. Sul posto i carabinieri e una piccola folla. Disperazione e lacrime tra i parenti e i conoscenti giunti sul luogo del ritrovamento.

L'ipotesi dell'incidente

In base alle modalità in cui sono stati trovati i ragazzi, la pista più probabile sembra quella del tragico incidente. I ragazzi - da quanto raccontano alcuni conoscenti - pare che ieri sera fossero stati assieme ad una festa. Al rientro si sarebbero appartati nel box con il motore acceso e il tubo di scappamento in pratica poggiato vicino alla saracinesca chiusa: una leggerezza che è costata loro la vita.

Saranno gli inquirenti a chiarire in via definitiva cause e dinamica della morte dei due giovani che ha gettato nello sgomento tutti quelli che li conoscevano.

Vincenzo era figlio unico, "un ragazzo d'oro", dicono tutti in zona, legatissimo al padre che lo ha tirato su. Della sua ragazza non si conoscono ancora le generalità: straniera, era a Napoli - da quanto si apprende - per studiare. Sul posto sono andati avanti per diverse ore i rilievi dei carabinieri