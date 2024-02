Dormivano durante il turno a lavoro: dipendenti sospesi agli scavi di Pompei

I due dipendenti del Parco Archeologico di Pompei, indagati per essere stati assenti ingiustificati dal luogo di lavoro perché dormivano durante il loro turno di guardiania e destinatari di un provvedimento cautelare, sono stati immediatamente sospesi dal servizio. Il Parco, i cui uffici hanno collaborato alle indagini, oltre ad avviare il procedimento disciplinare, valuterà sulla base di maggiori dettagli se agire anche a livello civile.

"Sono rammaricato della vicenda, sulla quale ho aggiornato il Ministro Sangiuliano, e ringrazio l'autorità inquirente e gli uffici del Parco che hanno fornito supporto alle indagini. Pompei non è un luogo per comportamenti scorretti ma, in quanto uno dei siti archeologici più famosi del mondo, deve essere un modello in tutti i sensi", dice il direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel.