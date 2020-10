Di Mauro (Dg Cotugno): "Per recuperare tracciabilità del virus è indispensabile il lockdown"

‘‘Dopo mesi non abbiamo ancora certezze sul virus e sulla logica di diffusione. Il lockdown ora è indispensabile almeno per tre settimane per recuperare la tracciabilità del virus che abbiamo perso”. E' quanto affermato da Maurizio di Mauro, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, durante la trasmissione Barba&Capelli.

Di Mauro ha parlato anche della situazione posti letto: “Il Cotugno è già pieno. La nostra Regione ha reagito bene alla prima ondata ma ora il Governo deve prendere restrizioni forti. Non basta chiudere la Campania. Le precauzioni sono fondamentali. La mascherina io non l’ho mai tolta. Ma la logica del virus è strana: io sono stato contagiato ma i miei familiari sono negativi”.

In conclusione di Mauro ha parlato anche del vaccino: “E' incerto e la distribuzione non avverrà prima della prossima primavera. Ma bisogna vedere che immunità darà. Vi prego, state attenti”.