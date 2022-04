Napoli perde la Ctp dopo 140 anni: "Grazie a chi non ha fatto nulla per salvarla"

È finita dopo 140 anni la storia di Ctp, società di trasporto pubblico su gomma di proprietà della Città Metropolitana. Il fallimento è stato decretato dal Tribunale Fallimentare di Napoli, con Loredana Ferrara nominata giudice delegato alla procedura di fallimento e Niccolò Abriani curatore fallimentare.

Nessuna amministrazione straordinaria quindi, nessun fitto del ramo d'azienda all'Anm, nessuna acquisizione da parte di Eav. Adesso il curatore fallimentare apporrà i sigilli a tutti i beni dell'azienda.

Gli ultimi giorni di Ctp

L'azienda si era ritrovata senza flotta quando la Regione Campania aveva richiesto la restituzione degli autobus, e senza dipendenti dopo l'accordo del 15 marzo scorso tra sindacati, Regione Campania, Eav e Air per la loro riassegnazione.

Il 4 aprile scorso è stata poi scritta al parola fine alla vicenda dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha dato il suo ok all'amministrazione straordinaria.

La polemica: "Grazie a chi non ha fatto nulla per salvarla"

Augusto Cracco, amministratore unico della società, con un post social ha sottolineato in maniera polemica il malinconico finale della Compagnia Trasporti Napoli. "Ctp è ufficialmente fallita – le sue parole – grazie a tutti coloro che non hanno voluto concretizzare un salvataggio che era pienamente nelle possibilità, in virtù di patrimonializzazione e crediti da riscuotere, oltre ad una massa debitoria più bassa rispetto ad altre realtà tuttora in essere". "Finiscono oggi 141 anni di storia, per motivi che ai più sfuggono, ma che risultano anche dagli atti come indiscutibilmente evidenti – ha concluso – Auguri a tutti i lavoratori, e quando uso questa parola non indico solo uno status, ma una condizione concretamente riscontrabile".