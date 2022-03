La crisi Ctp è finita: firmato il protocollo d'intesa con Regione Campania, Eav e Air

Tutte le organizzazioni sindacali, insieme a Regione Campania, Eav e Air, hanno firmato oggi il protocollo d'intesa sull'affidamento dei servizi della Ctp, società di trasporto dell'area metropolitana di Napoli.

Sono previsti - fanno sapere i firmatari - "garanzia del lavoro per tutti, esodi incentivati, riqualificazioni. In attesa dì un servizio pieno tutti saranno chiamati a dare una mano anche sui bus e treni Eav", questo come "bigliettai sui bus o controlleria nelle stazioni".

"Grazie al lavoro di tutto il gruppo dirigente della Fit Cisl, che ci ha creduto dal primo giorno, e allo sforzo abnorme della Regione Campania, riusciamo finalmente a dare una risposta ai 500 lavoratori coinvolti nella vertenza e poniamo le basi per offrire un servizio più efficiente ai cittadini", commenta il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella. "Dopo molti incontri tra le parti - spiega ancora Langella - sottolineando la completa assenza dei dirigenti dell'azienda uscente ai tavoli di discussione, con questo accordo garantiamo lavoro e dignità ai dipendenti che da mesi aspettano una risposta. Allo stesso tempo, potranno essere riavviati i servizi per la popolazione dei circa 72 comuni serviti nella provincia di Napoli".