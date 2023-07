Crolla muro di un fabbricato nel napoletano: evacuate 10 famiglie del palazzo adiacente | FOTO

Il cedimento è avvenuto in via Salita Quisisana a Castellammare di Stabia, dove erano in corso autorizzati lavori di demolizione di un fabbricato. L'area è interdetta, mentre si sta procedendo a tutte le verifiche necessarie per accertare le conseguenze del crollo